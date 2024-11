incidente nel tardo pomeriggio lungo il viadotto Morandi, ad Agrigento. Il bilancio è di un ferito grave. Si tratta di un 43enne agrigentino che viaggiava in sella ad uno scooter . Secondo una prima frammentaria ricostruzione l’incidente sarebbe stato autonomo ma sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica ed escludere l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

L’impatto sul selciato è stato violento a tal punto che l’uomo avrebbe perso un arto, volato letteralmente sotto il cavalcavia. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse ambulanze e Volanti della polizia. Gli operatori sanitari hanno trasferito il 43enne al San Giovanni di Dio in codice rosso mentre gli agenti, insieme ai Vigili del fuoco, hanno rinvenuto il braccio. Poi la corsa in ospedale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.