Il fatto non sussiste. Il giudice del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha disposto l’assoluzione nei confronti di una sessantasettenne di Naro dall’accusa di omissione di soccorso. La vicenda, avvenuta nella centralissima via Gioeni, risale al novembre dello scorso anno.

L’imputata, difesa dagli avvocati Leonardo Marino e Liliana Vella, era stata citata direttamente a giudizio dal pm Elettra Consoli con la contestazione di non essersi fermata a prestare soccorso ad un giovane che, a bordo di uno scooter, era caduto a causa dell’uscita improvvisa del veicolo da un cancello di un parcheggio. Il ragazzo in quell’occasione riportò traumi ed escoriazioni giudicati guaribili in cinque giorni. Il tribunale, accogliendo la richiesta dei legali della difesa, ha però disposto l’assoluzione della donna con la formula “perchè il fatto non sussiste”.