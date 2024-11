Un passo avanti decisivo per la nostra comunità. All’unanimità il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera il nuovo Regolamento che disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Delia, all’interno delle competenze conferite dalla normativa ai comuni, e favorisce la corretta convivenza tra uomo e animale nel rispetto delle rispettive esigenze. Esso si applica a tutte le tipologie e razze di animali, sia d’affezione che selvatici, presenti nel territorio e valorizza le associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini volontari che vorranno mettersi a disposizione, in un’ottica di fattiva collaborazione con l’Amministrazione, per far fronte alle problematiche che riguardano, in particolare, il difficile fenomeno del randagismo. “Con l’approvazione del Regolamento per il benessere degli animali – afferma il sindaco Gianfilippo Bancheri – l’Amministrazione si dota di uno strumento valido, utile e dinamico in grado di recepire la crescente sensibilità nei confronti di una tematica molto sentita quale quella che attiene al rispetto dei diritti degli animali e ai valori etici e culturali ad essa sottesi”. “E’ un grande risultato – commenta l’assessore al ramo l’arch. Daniela Gallo – sia per le finalità del regolamento, ossia conciliare il rispetto dei diritti degli animali e delle norme vigenti, promuovendo una migliore convivenza tra comunità umana e animali, sia perché il provvedimento è stato il frutto del confronto e della collaborazione, cercata e fortemente voluta da questa Amministrazione, con altri entri preposti al benessere animale, quali l’Asp Veterinaria di Caltanissetta e il Garante Regionale dei diritti degli animali, che ringrazio per il loro fattivo contributo”. Il Sindaco Gianfilippo Bancheri