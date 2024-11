Il Comune di Delia compie un passo significativo verso la modernizzazione delle sue infrastrutture scolastiche. La Giunta Municipale, riunita il 3 settembre 2024, ha approvato in linea amministrativa un ambizioso progetto esecutivo per l’adattamento e l’adeguamento del cortile e degli spazi esterni della scuola elementare.

Questo intervento, dal valore di € 350.000,00, è stato possibile grazie al bando PR FESR Sicilia 2021-2027, Azione 4.2.1 “Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e formativa”. Il progetto mira a trasformare gli spazi esterni della scuola, rendendoli più accoglienti, sicuri e adatti alle esigenze didattiche e ricreative degli studenti.

Il Sindaco di Delia, Gianfilippo M. Bancheri, ha espresso grande entusiasmo per l’approvazione del progetto: < >.

La realizzazione del progetto contribuirà a innalzare ulteriormente l’offerta formativa della scuola elementare e a consolidarne il ruolo di punto di riferimento per l’intera comunità di Delia.

Il Comune di Delia, sotto la guida del Sindaco Bancheri, conferma ancora una volta la sua attenzione alle esigenze dei cittadini, in particolare dei più giovani, investendo concretamente nel loro futuro.