Il Movimento dei Poliziotti Italiani è certo che le nuove regole del codice della strada, approvato ieri dal senato, avrà un concreto effetto deterrente nei confronti degli utenti della strada solitamente indisciplinati.

Riteniamo allo stesso modo, che a questa importante risoluzione normativa da parte del parlamento, sia necessario potenziare gli addetti alla prevenzione e al controllo delle strade ed autostrade Italiane con il potenziamento dell’organico della nostra specialità.

La Polizia Stradale, allo stato attuale, lamenta una carenza di organico che raggiunge punte del 30 % in alcune arterie importanti. La predetta specialità è composta da personale altamente specializzato nel settore, ed ha l’obbligo di assicurare la propria presenza su tutte le autostrade del paese,* ed in alcuni particolari casi, all’interno dei centri urbani per l’elevata professionalità nel rilevo degli incidenti stradali mortali.

Auspichiamo, conclude il segretario nazionale Antonino Alletto, che i cittadini posano godere della presenza rassicurante di una nostra pattuglia della Polizia Stradale per qualsiasi esigenza possa scaturire essendo alla guida di un automezzo. Prevenire è certamente la soluzione migliore che sanzionare dopo che l’evento sia accaduto.