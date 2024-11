La Corte di Assise di Agrigento, presieduta dal giudice Wilma Angela Mazzara, ha conferito questa mattina l’incarico allo psichiatra Maurizio Marguglio per stabilire con una perizia la capacità di intendere e volere dell’imputato al momento dei fatti, la sua eventuale pericolosità nonché la capacità di affrontare il giudizio. È ripreso questa mattina il processo a carico di Omar Edgar Nedelkov, 26 anni, ritenuto l’autore del duplice femminicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu, brutalmente uccise lo scorso 5 gennaio nel centro storico di Naro. Lo psichiatra eseguirà la perizia a partire dal prossimo 17 dicembre. L’imputato, difeso dall’avvocato Diego Giarratana, è accusato di duplice omicidio aggravato anche dalla crudeltà. L’esito dell’accertamento di natura psichiatrica rappresenta uno snodo cruciale per l’intero processo. I familiari delle vittime si sono costituiti parte civile, rappresentati dagli avvocati Calogero Meli e Giovanni Salvaggio, così come l’associazione “Insieme a Marianna”, rappresentata dall’avvocato Giorgia Parisi.