Quattro giovanissimi agrigentini sono indagati per produzione di materiale pedoporniografico. La procura per i Minorenni di Palermo ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti degli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Secondo l’accusa, i quattro avrebbero filmato un coetaneo in momenti di autoerotismo per poi diffondere le immagini su una chat whatsapp.

La vicenda è venuta a galla grazie ad una insegnante che, non appena ha appreso del fatto, ha avvisato la mamma del ragazzino. Poi la denunci alla polizia postale. Gli agenti sono così riusciti ad acquisire prove ritenute corpose dopo aver sequestrato i cellulari degli indagati lo scorso febbraio. Adesso gli indagati hanno venti giorni di tempo per visionare gli atti, chiedere di essere interrogatori ed evitare così la richiesta di rinvio a giudizio. Nel collegio difensivo gli avvocati Maurizio Buggea, Daniela Posante, Davide Lo Presti e Teres’Alba Raguccia.