IL PREFETTO DI AGRIGENTO FILIPPO ROMANO È SOCIO ONORARIO DELLA SOCIETA’ AGRIGENTINA DI STORIA PATRIA. PRESENTATO ANCHE IL BOLLETTINO N.2 /2023 DELLA SOCIETA’.

Venerdì 21 Novembre scorso nella Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale di Agrigento, alla presenza di un numeroso e qualificato uditorio di Soci, Amici e Simpatizzanti è stato presentato il secondo numero del Bollettino della Società Agrigentina di Storia Patria, rassegna di storia, lettere, arte e società, edito in bianco e nero e colore, che racchiude in ben 270 pagine 15 contributi inediti di articoli-saggi di gran valore culturale. All’evento, moderato brillantemente dalla Socia Sasp dott.ssa Carmelina Guarneri, è stato partecipe il Prefetto di Agrigento, dott. Filippo Romano, al quale è stato conferito il titolo di Socio Onorario della Società “per la funzione di garante della coesione sociale e istituzionale, per l’attiva e leale collaborazione con le Autonomie locali, per l’impegno allo sviluppo culturale e sociale del territorio agrigentino”. Nell’intervento di ringraziamento, il Prefetto ha disquisito sul valore della toponomastica e del ruolo della Società Agrigentina di Storia Patria, la quale, con nota della Prefettura del 28 Agosto 2024 le è stata riconosciuta la territorialità e perciò investita di esprimere pareri riguardanti la toponomastica secondo la legge del 23 Giugno 1927 n. 1188 e del D.M. 25 Settembre 1992. Sono intervenuti con saluti istituzionali il Presidente della Società Agrigentina di Storia Patria prof. Calogero Brunetto, l’Assessore alla cultura dott. Gioacchino Alfano in rappresentanza del Comune di Agrigento e il dott. Rosario Maniscalco in rappresentanza del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. Pertanto, a cura del Presidente Brunetto è stato illustrato il Bollettino con slide, soffermandosi con brevi excursus sul valore degli articoli contenuti che attenzionano situazioni, aspetti storici e personaggi che la coltre del tempo ha celato. È intervenuto il Vice Presidente Sasp dott. Salvatore Cardinale sull’importanza della ricerca storica e in successione alcuni dei Soci presenti, che hanno sintetizzato i loro contributi: arch. Carmelo Antinoro, prof.ssa Ada Monreale, dott. Salvatore Alù e prof. Elio Di Bella, l’avv. Diego Guadagnino e la prof. Giuseppa Virgone. Ha dato colore alla serata, anche, la prof.ssa Rita Capodicasa, dottoranda di ricerca storica Unipa, che oltre ad esplicare l’articolo su “Pirandello, la musica e i musicisti” ha eseguito al pianoforte un brano inerente alla tematica e successivamente, in un clima di forte emozione il cantautore Cesare Lo Leggio, nella sua qualità di autore dell’arrangiamento musicale “I petali di Rosa”, ha presentato l’ultima canzone inedita di Rosa Balistreri, dal fortuito ritrovamento alla pubblicazione del brano. A conclusione, il Responsabile organizzativo della Società dott. Franco Zanini, in un breve intervento, ha ringraziato le associazioni culturali presenti: FIDAPA, ANDE, MARIA CRISTINA DI SAVOIA, CONOSCERE AGRIGENTO e quanti si sono adoperati per la riuscita dell’evento. Per l’occasione, sono stati distribuiti ai soci e ai presenti alcune pubblicazioni con il patrocinio della Società Agrigentina di Storia Patria: “Nicolò Valla” del prof. Antonio Palermo, “Olio di pietra in Akragas” dell’avv. cav. Gaetano Allotta e non ultimo “Capitano Vaccaro” del prof. Pino Crapanzano.