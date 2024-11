“Ora Basta” è il messaggio forte e deciso che accompagna le manifestazioni organizzate in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Quest’anno, le cooperative “La Grande Famiglia” ed “Estia” di Naro, guidate dalla famiglia Zarcaro, hanno scelto di collaborare con l’amministrazione comunale per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il cambiamento.

L’obiettivo delle iniziative è scuotere le coscienze e diffondere un messaggio chiaro: “Insieme si può fermare” questa terribile realtà. Non si tratta solo di denunciare la violenza contro le donne, spesso perpetrata da chi afferma di amarle, ma anche di prevenire altre forme di violenza che coinvolgono uomini e ragazzi, a volte spinti al limite da verità distorte. Le sorelle Zarcaro intendono alzare un grido forte contro ogni forma di abuso, promuovendo la consapevolezza e l’azione collettiva.

L’evento principale: “Aperitivo di coscienza”

Il culmine delle manifestazioni sarà la sera del 25 novembre 2024, alle ore 19, presso il locale Mood di Naro. Qui, in un ambiente informale e accogliente, si terrà un “aperitivo di coscienza”, durante il quale alcune personalità condivideranno le loro esperienze nella lotta contro la violenza.

La scelta di un locale moderno e di tendenza, al centro della vita cittadina, è stata fatta per avvicinare i giovani, spesso lontani da eventi tradizionali organizzati in sale congressi formali e distaccate.

La mostra muraria cittadina

Già da alcuni giorni, un’altra iniziativa delle cooperative ha attirato l’attenzione della comunità: una mostra muraria cittadina. Questa esposizione, curata dal fotografo Giacinto Lo Giudice e dal grafico Massimiliano Arena, presenta una quarantina di ritratti fotografici di personalità provenienti dal mondo della politica, della cultura, della Chiesa, dell’associazionismo, della scuola e della vita pubblica. Tutti uniti sotto il grido: “Ora Basta!”

Sostegno concreto e numeri utili

Il 25 novembre non sarà solo un momento di riflessione, ma anche un’occasione per offrire supporto concreto a chi vive nella paura. Le cooperative “La Grande Famiglia” ed “Estia” gestiscono il servizio di pronto intervento sociale per il distretto socio-sanitario D3 di Canicattì. È attivo il numero verde 800166247, in supporto al numero nazionale 1522, per accogliere segnalazioni e offrire assistenza a chiunque subisca violenza.