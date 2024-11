Si è tenuta ieri la riunione tra i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e il Comitato Autotrasportatori

Siciliani (CAS) presso l’Assessorato delle Infrastrutture e dei

Trasporti della Regione Siciliana. Il MIT ha assicurato che l’attuale dotazione finanziaria del Sea Modal Shift pari a 86 mln sarà divisa nelle prime 2 annualità (2024 e 2025) quindi l’importo è pari al doppio del previsto; inoltre si prevede che il piano imbarchi presentato dalle imprese sia per un importo di molto superiore a quanto risulterà in sede di rendicontazione e questo permetterà un importante aumento del contributo per ogni impresa. Per coprire i rimanenti anni autorizzati dall’UE (2026 e

2027) verranno impegnate ulteriori somme nelle prossime finanziarie per un totale di 150 mln derivanti dagli iniziali 125 e aggiungendo il 20% (25 mln) che è possibile sforare in autonomia senza dovere chiedere autorizzazioni all’UE, per cui per gli anni 2026 e 2027 il Governo può liberamente impegnare altri 64 mln.

Nonostante ciò il MIT si è impegnato a chiedere all’UE l’autorizzazione ad aumentare il plafond totale previsto per il

SMS. Il risultato più rassicurante per il CTS è che il MIT ha accettato l’istituzione di un tavolo di confronto permanente per individuare le soluzioni relative all’ETS e per coinvolgere la Regione Siciliana che potrebbe intervenire integrando l’attuale

SMS con propri fondi come fanno attualmente altre regioni con il Ferrobonus e come già fatto in passato dalla stessa Regione Siciliana con il Ticket Ambientale per il trasporto combinato strada – mare.

A fronte del risultato dell’incontro il CTS ha deliberato di revocare il fermo proclamato e che doveva attuarsi ridosso del

periodo natalizio.

Un ringraziamento particolare va al Vice Ministro Rixi per avere dimostrato anche in questa occasione competenza e sensibilità nei confronti dell’autotrasporto siciliano.

Comitato Trasportatori Siciliani