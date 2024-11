Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha interessato il portone di ingresso dell’abitazione di un quarantaseienne attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. È successo in una traversa di via Nenni, nel centro di Favara. Qualcuno, dopo aver cosparso del liquido infiammabile, ha appiccato il rogo. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al via le indagini dei carabinieri per capire cosa ci sia dietro un gesto che ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona.