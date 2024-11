Lo prevede un emendamento alla manovra finanziaria a firma della deputata regionale: “Costretti ad interventi tampone in attesa che questa maggioranza di governo metta in atto una seria strategia di messa in sicurezza del territorio”.

“Cinque milioni di euro ai comuni di Acireale, Giarre, Riposto, Linguaglossa ed Aci Sant’Antonio colpiti dall’alluvione del 13 novembre 2024: è lo stanziamento previsto dall’emendamento alla manovra regionale che porta la mia firma e che ho presentato in commissione Bilancio all’Ars. Un’iniziativa, la mia, che è figlia dell’impegno che ho preso con i cittadini durante il sopralluogo che ho fatto qualche giorno fa sui territori devastati dal maltempo”.

Così la deputata regionale del Movimento Cinquestelle, Jose Marano, che è anche vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars.

“La cronaca di qualche giorno fa – spiega Marano – ci ha messo di fronte al dramma di un territorio fragile che andava tutelato con interventi di prevenzione contro il dissesto idrogeologico ma chi ci ha governato di questo se n’è infischiato. Adesso facciamo i conti con fenomeni meteorologici che a causa del cambiamento climatico sono sempre più estremi e più imprevedibili e l’unica cosa che possiamo fare è gestire con interventi tampone una situazione di perenne emergenza nella speranza che questa maggioranza di governo metta in atto una seria strategia di messa in sicurezza del territorio”.