La sera di giovedì 28 novembre 2024 si è disputata la 5^ giornata di Europa League, la seconda competizione europea per importanza. In campo anche due squadre italiane, le due della Capitale: Lazio e Roma.

Dopo 4 vittorie in altrettante partite, i biancocelesti di mister Baroni sono stati rallentati per la prima volta: con grande sorpresa, la Lazio ha pareggiato per 0-0 allo Stadio Olimpico contro il Ludogorets. Al momento conta 13 punti e rimane al primo posto in classifica.

La Roma invece riesce a reggere l’urto del Tottenham a Londra e pareggia per 2-2 nel finale. Questo punto fa morale e porta i giallorossi di Ranieri a quota 6 punti in classifica. Per entrambe comunque la strada verso la qualificazione è ancora lunga e, come riportano i sistemi scommesse calcio da copiare, può ancora succedere di tutto.

Europa League, i risultati della 5^ giornata

AZ Alkmaar – Galatasaray 1 – 1

Anderlecht – FC Porto 2 – 2

Atletico Bilbao – Elfsborg 3 – 0

Besiktas – Maccabi Tel Aviv 1 – 3

Dinamo. Kyiv – Plzen 1 -2

Lazio – Ludogorets 0 – 0

Qarabag – Lione 1 – 4

RFS – PAOK Salonicco 1 – 2

Braga – Hoffenheim 3 – 0

FCSB – Olympiakos 0 – 0

Ferencvaros – Malmo FF 4 – 1

Manchester Utd – Bodo/Glimt 3 – 2

Midtjylland – Eintracht Francoforte 1 – 2

Nizza – Rangers 1 – 4

Real Sociedad – Ajax 2 – 0

Slavia Praga – Fenerbahce 1 – 2

Tottenham – Roma 2 – 2

Twente – Royale Union SG 0 – 1

Europa League, la classifica della 5^ giornata

Lazio 13

Atletico Bilbao 13

Eintracht Francoforte 13

Galatasaray 11

Anderlecht 11

Ajax 10

Lione 10

Rangers 10

Tottenham 10

FCSB 10

Ferencvaros 9

Manchester United 9

Viktoria Plzen 9

Olympiakos 8

Fenerbahce 8

Real Sociedad 7

Bodo Glimt 7

Braga 7

AZ Alkmaar 7

Midtyjlland 7

Roma 6

Besiktas 6

Porto 5

Union SG 5

Hoffenheim 5

Slavia Praga 4

PAOK Salonicco 4

Elfsborg 4

Twente 3

Malmo 3

Maccabi Tel Aviv 3

Qarabag 3

Ludogorets 2

RFS 2

Nizza 2

Dinamo Kiev 0

Europa League, il programma della 6^ giornata

MERCOLEDI 11 DICEMBRE 2024

Ore 16.30: Fenerbahçe – Athletic Club

GIOVEDI 12 DICEMBRE 2024

Ore 18.45: Roma – Braga

Ore 18.45: Viktoria Plzeň – Manchester United

Ore 18.45: Malmö – Galatasaray

Ore 18.45: Olympiacos – Twente

Ore 18.45: PAOK – Ferencváros

Ore 18.45: Ludogorets – AZ Alkmaar

Ore 18.45: Union SG – Nizza

Ore 18.45: Hoffenheim – FCSB

Ore 21.00: Ajax – Lazio

Ore 21.00: Porto – Midtjylland

Ore 21.00: Bodø/Glimt – Beşiktaş

Ore 21.00: Elfsborg – Qarabağ

Ore 21.00: Maccabi Tel-Aviv – RFS

Ore 21.00: Lione – Eintracht Francoforte

Ore 21.00: Rangers – Tottenham Hotspur

Ore 21.00: Real Sociedad – Dynamo Kyiv

Ore 21.00: Slavia Praga – Anderlecht