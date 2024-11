Dopo il grande successo dell’edizione del 3 novembre, che ha attirato oltre 400 visitatori, la città di Naro si prepara ad accogliere nuovamente turisti e appassionati di storia e cultura per un’edizione speciale della Domenica al Museo, prevista per il 1° dicembre 2024.

Un viaggio tra storia e cultura

In questa giornata, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire gratuitamente i principali tesori storici e culturali di Naro. Tra i luoghi di interesse aperti per l’occasione si segnalano:

Catacombe Paleocristiane (09:00 – 18:00)

Castello Chiaramontano (10:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00)

Biblioteca Feliciana (10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00)

Chiesa San Francesco con la Statua dell’Immacolata

Casa Dalacchi, con la collezione di abiti antichi (solo mattina)

Chiesa Madre e Chiesa Santa Caterina

MAN – Museo all’aperto

Ex Pretura

Un invito alle agenzie di viaggio e ai gruppi organizzati

L’affluenza registrata nell’evento di novembre testimonia l’interesse crescente per le bellezze di Naro. Il Comune invita tutte le agenzie di viaggio e i gruppi organizzati a non perdere questa nuova occasione per scoprire un patrimonio culturale unico. L’iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia, nell’arte e nelle tradizioni della città.

Consigli utili per i visitatori

L’ingresso è gratuito per tutti i siti indicati.

Si consiglia di dotarsi di auricolari per usufruire dell’audioguida.

Su prenotazione è possibile richiedere una guida turistica. Per informazioni e prenotazioni, contattare la Pro Loco o il Mood Bar.

La Domenica al Museo rappresenta un’iniziativa che valorizza il patrimonio culturale di Naro, trasformando la città in una destinazione d’eccellenza per gli amanti della storia e della cultura.

Giovanni Blanda