“Questa è l’occasione per correggere un grave errore e dare finalmente risposte concrete ai Comuni di Aci Sant’Antonio, Acireale, Giarre, Riposto, Mascali e tutte le frazioni, che ne hanno bisogno di fondi urgenti per ripartire”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Lidia Adorno, prima firmataria dell’emendamento aggiuntivo al disegno di legge sulla “Legge di stabilità regionale 2025/2027”, annunciando la presentazione in Commissione Bilancio – a partire da domani – della proposta per destinare 5 milioni di euro all’anno (per il triennio 2025-2027), a tutte le attività di ripristino dei comuni della costa ionica catanese colpiti dagli eventi climatici disastrosi del 13 novembre scorso.

L’iniziativa si pone in continuità con la richiesta avanzata la scorsa settimana, a pochi giorni dall’alluvione, e bocciata dal Governo Schifani, che prevedeva il ricollocamento di 15 milioni di euro complessivi, che il centrodestra ha invece scelto di destinare allo svolgimento delle elezioni provinciali.

“Riproponiamo una misura essenziale per il territorio – ha dichiarato Lidia Adorno –. Mentre i cittadini fanno i conti con i danni, il Governo ha preferito la scorsa settimana di destinare risorse ad altri scopi, attualmente di certo meno urgenti, come le elezioni provinciali. Un pessimo segnale e una scelta discutibile, per usare un eufemismo”.