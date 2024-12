Confcommercio Palermo e Fipe (pubblici esercizi) organizzano un nuovo “Corso di approccio alla degustazione dei vini” che ha l’obiettivo di rispondere alla domanda sempre crescente degli appassionati di enologia di esplorare il mondo del vino, imparando a riconoscere e apprezzare le sue caratteristiche attraverso un’esperienza educativa e sensoriale.

Il percorso formativo, guidato dai sommelier Marcello Malta e Marco Durastanti in collaborazione con Duca di Salaparuta, si articolerà in sette lezioni pomeridiane, dal 10 al 19 dicembre, nei locali di Confcommercio Palermo in via Emerico Amari 11.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a masterclass@confcommercio.pa.it o contattare il numero 3332643976.

Questo il programma delle lezioni: martedì 10 dicembre – Introduzione al mondo del vino: cenni storici, tipologie e caratteristiche, con analisi visiva e degustazione; mercoledì 11 – Analisi olfattiva e cenni di fisiologia umana; giovedì 12 – Studio delle sensazioni gusto-olfattive, equilibrio del vino e degustazione; sabato 14 – Visita guidata alla cantina Duca di Salaparuta a Casteldaccia; martedì 17 – Il vino nel mondo: produzione e vitigni; mercoledì 18: Approfondimento sul vino Marsala: storia, classificazioni e degustazione; giovedì 19 – Tecniche di abbinamento cibo-vino: il metodo Mercadini.