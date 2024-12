Con il recente picco di Bitcoin che ha raggiunto nuovi massimi storici, superando la soglia degli 85.000 dollari, ha portato a un rinnovato ottimismo nei mercati finanziari e delle criptovalute.

Un recente studio di BonusFinder Italia ha analizzato i trend regionali delle criptovalute guardando ai volumi di ricerca regionali per “Criptovalute” e i Google trends per “Bitcoin” per scoprire quale regione italiana sia la piú ossessionata dalle criptovalute.

Le regioni Italiane piú ossessionate dalle criptovalute

Pos. Regione Volume di ricerca per ‘Criptovalute’ Google trend per ‘Bitcoin’ Punteggio Cripto /10 1 Lombardia 100,000 57 6.67 2 Piemonte 10,000 69 5.48 3 Trentino-Alto Adige/Südtirol 1,000 100 5.24 4 Abruzzo 10,000 68 5.00 5 Liguria 10,000 68 5.00 6 Molise 1,000 75 5.00 7 Veneto 10,000 66 4.77 8 Basilicata 1,000 74 4.76 9 Sardegna 10,000 64 4.53 10 Marche 10,000 62 4.05 … … … … … 13 Sicilia 10,000 50 3.10

Dati completi disponibili qui.

La Lombardia si aggiudica il primo posto con un punteggio cripto di 6,67 su 10. Con una media impressionante di 100.000 ricerche mensili su Google per il termine “criptovalute” e un punteggio di 57 su Google Trends per “Bitcoin”, i residenti lombardi si confermano i più interessati e coinvolti nel mercato delle criptovalute.

Il Piemonte conquista il secondo posto con un punteggio cripto di 5,48 su 10. La regione registra una media di 10.000 ricerche mensili per il termine “criptovalute” e vanta il quarto punteggio più alto su Google Trends, pari a 69 su 100.

Il Trentino-Alto Adige completa il podio, posizionandosi al terzo posto con un punteggio cripto di 5,24 su 10. Nonostante le ricerche per “criptovalute” nella regione siano tra le più basse analizzate, con appena 1.000 ricerche mensili, il Trentino-Alto Adige si distingue per un Google Trend di 100 su 100, il punteggio più alto registrato nello studio.

La Sicilia si colloca in tredicesima posizione con un punteggio cripto di 3,10 su 10. Con un volume di ricerca mensile di 10.000 e un Google Trend di 50 su 100, la regione mostra un interesse moderato per le criptovalute, ma inferiore rispetto ad altre regioni italiane