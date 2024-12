Nuove assunzioni al Comune di Sciacca. Si scorre la graduatoria dell’ultimo concorso pubblico pluriennale, per titoli ed esami, ancora valida (fino al 31 gennaio 2025). Sono stati immessi in servizio tre nuovi dipendenti appartenenti all’area degli istruttori (ex categoria C) ed è stata potenziata l’area dei funzionari (ex categoria D) con l’ingresso di due dipendenti entrate con l’ultimo concorso con la categoria C.

Questa mattina la firma dei contratti nella Sala Giunta del Palazzo comunale con il responsabile dell’Ufficio Risorse Umane Rosario La Rovere e il dirigente del III Settore del Comune di Sciacca Venerando Rapisardi, alla presenza dell’assessore al Personale Fabio Leonte e del sindaco Fabio Termine.