I Consiglieri Comunali di Forza Italia di Ravanusa, Antonino Nobile e Lisa Alaimo, esprimono profondo rammarico per la revoca del finanziamento di circa 6milioni di euro che l’Assessorato regionale all’Energia aveva erogato per mettere in funzione la struttura e di cui anche la precedente amministrazione aveva portato avanti la progettazione.

L’amministrazione comunale aveva provveduto a chiedere al pubblico consesso di ratificare il finanziamento e il punto sarebbe stato discusso al prossimo consiglio comunale, ma questa mattina la commissione ha dovuto rilevare, senza che l’amministrazione ne fosse a conoscenza, che il Direttore generale del dipartimento energia aveva provveduto ad annullare l’avviso pubblico e revocare tutti i finanziamenti dove era inserito anche il progetto della Casa Albergo.

I consiglieri hanno invitato l’Amministrazione a ritirare il punto all’ordine del giorno auspicando in futuro che l’amministrazione si impegni a programmare interventi adeguati affinchè possa essere utilizzata e dare occasione di lavoro e sviluppo alla nostra comunità.