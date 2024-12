Vogliamo portare all’attenzione della cittadinanza una situazione che

appare non solo preoccupante, ma del tutto illogica. La scuola media,

recentemente ristrutturata grazie a un primo finanziamento pubblico, è

ora oggetto di un nuovo intervento, finanziato con ulteriori risorse,

che comporta la distruzione parziale di quanto realizzato in

precedenza. Un’operazione paradossale, che non solo spreca fondi

pubblici ma mette in discussione la logica e l’efficienza con cui

vengono gestiti i progetti destinati al nostro territorio.

A tutto ciò si aggiunge un fatto altrettanto grave. Per settimane,

come si nota dal video che postiamo, i lavori sono stati completamente

fermi, lasciando l’edificio senza finestre, esposto alle intemperie e

senza alcuna protezione. Questa situazione rischia ancora di

danneggiare seriamente le lavorazioni già eseguite, vanificando

ulteriormente l’investimento pubblico.

👉 Chiediamo al Sindaco e alla Giunta comunale di intervenire con urgenza per:

* Assicurare adeguate misure per proteggere l’immobile e salvaguardare

le lavorazioni già realizzate.

* Controllare attentamente l’operato della ditta incaricata,

garantendo il rispetto delle tempistiche e l’esecuzione degli

interventi secondo standard di qualità.

* Fornire una spiegazione chiara e trasparente sulle decisioni prese,

chiarendo con quale logica e visione strategica si sia scelto di

intervenire due volte in modi non perfettamente compatibili, generando

ulteriori costi e disagi.

La scuola media di Delia è un bene comune della nostra comunità. Non

possiamo accettare che decisioni discutibili e gestioni poco accorte

compromettano il suo futuro. È il momento di agire con determinazione

e chiarezza!

#DeliaÈPartecipazione #ScuolaMedia #Responsabilità #BeniComuni