L’Avviso dell’assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana attua una norma a firma della deputata regionale M5s, Jose Marano: “Con successivo decreto si apriranno i termini per presentare domanda”

“Un piccolo passo in avanti verso la fruizione del contributo a fondo perduto per l’acquisto di una lavastoviglie è stato fatto grazie al decreto n. 2097 dell’assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana che stabilisce i requisiti di accesso all’agevolazione e la documentazione da trasmettere”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars, commenta la pubblicazione dell’Avviso che attua una norma che porta la sua firma e che è contenuta nella legge regionale n. 25/2024.

“Non è ancora possibile presentare domanda – spiega la parlamentare regionale – perché sarà un successivo decreto ad aprire ufficialmente i termini per fare richiesta del contributo. L’agevolazione per singola istanza non potrà superare il limite del 50% della spesa sostenuta e documentata”.

“Sono felice – conclude Marano – che questa norma stia finalmente vedendo la luce e spero che altrettanto chiaro e lampante sia il suo intento: non di certo risolvere l’emergenza idrica ma avviare piuttosto un percorso culturale che punti a modificare le abitudini quotidiane dei siciliani nella direzione di un uso più consapevole dell’acqua. È stato calcolato che quando si lavano le stoviglie si consumano circa 40 litri di acqua corrente contro i 9,5 litri che si consumano con un modello di lavastoviglie con classe energetica media. A fronte di mille istanze di acquisto di questi elettrodomestici e considerando mediamente un lavaggio al giorno potremmo risparmiare circa 11,1 milioni di litri d’acqua l’anno: numeri tutt’altro che trascurabili se proiettati all’interno di una normale routine familiare”.