Un’importante operazione di messa in sicurezza e salvaguardia è stata portata a termine a Naro, coinvolgendo una cittadina italiana, la signora R.M., attualmente senza fissa dimora e in situazione di vulnerabilità psicologica. L’iniziativa, coordinata dall’assessore Licata in rappresentanza del sindaco Milco Dalacchi, ha visto la partecipazione congiunta dell’amministrazione comunale, dei Servizi Sociali, dell’Arma dei Carabinieri, del Comando dei Vigili Urbani, del Pronto Intervento Sociale gestito dalla Soc. Coop. “La Grande Famiglia”, di Padre Paolo, di associazioni locali e di numerosi cittadini.

Nonostante le difficoltà iniziali dovute al rifiuto della signora R.M. di accettare aiuti, sono stati garantiti interventi di assistenza e beni di prima necessità. Grazie alla perseveranza di tutte le parti coinvolte, la signora ha infine acconsentito a intraprendere un percorso di accoglienza presso un ente specializzato di Catania. Qui le verrà fornito il supporto necessario sia dal punto di vista sociale che sanitario.

L’operazione rappresenta un esempio significativo di collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadini, dimostrando l’importanza del lavoro di squadra e del senso di comunità nel fronteggiare situazioni di emergenza sociale.