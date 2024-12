Il Sindaco di Naro, Milco Dalacchi, interviene sul funzionamento delle caldaie nelle scuole:

“”Desidero fare chiarezza riguardo la situazione delle caldaie nelle nostre scuole. All’inizio dell’anno scolastico, insieme all’ingegnere Manzone, abbiamo realizzato un sopralluogo su tutte le caldaie delle scuole medie ed elementari. Durante l’ispezione, le caldaie sono risultate funzionanti, ma non in ottime condizioni, dato che non sono mai state sostituite dalla loro installazione e, col tempo, hanno subito usura o riparazioni parziali.

𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 nella 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 :

Le caldaie sono state accese regolarmente nelle scorse settimane, fino a quando si è verificata la rottura di una pompa, che ha compromesso il funzionamento dell’impianto. Il nostro ufficio tecnico si è subito attivato e lunedì sarà già sostituita la pompa. Entro mercoledì o giovedì, le caldaie torneranno completamente operative.

𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 nella 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 :

Dopo un sopralluogo effettuato ieri, abbiamo riscontrato un blocco temporaneo dell’impianto, che è stato prontamente risolto. Le caldaie sono perfettamente funzionanti e saranno operative regolarmente da lunedì.

Chiediamo la comprensione di tutti e assicuriamo che l’amministrazione sta seguendo con attenzione ogni iter necessario per garantire il comfort e il benessere degli studenti. Siamo vicini ai ragazzi e alle loro famiglie, lavorando affinché tutto torni alla normalità al più presto.

Grazie per la collaborazione e la pazienza””.

Giovanni Blanda