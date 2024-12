Una donna di 58 anni, Catena Russo, è morta nella notte tra il 16 e il 17 dicembre all’ospedale di Taormina, dove era stata ricoverata in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 114 a Sant’Alessio Siculo.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20 di lunedì 16 dicembre in via Consolare Valeria. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada quando è stata investita da uno scooter Honda Sh guidato da un 17enne. L’impatto è stato molto violento e ha scaraventato la signora Russo sull’asfalto.

I soccorsi e il decesso

Soccorsa immediatamente dagli operatori del 118, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Taormina, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita ma ogni tentativo è stato vano. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto ferito ma non in modo grave.

Dalla tragedia al gesto di generosità

Dalla tragedia al gesto di generosità. Vengono espiantati oggi gli organi di Domenico Vitale, la terza vittima del tragico incidente avvenuto lungo la Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Morto dopo ore di speranza ed agonia il ragazzo continuerà a vivere salvando altre vite. Così ha deciso la famiglia del giovane.

Pioggia di commenti sui social

La notizia in poche ore è rimbalzata sui social e in centinaia si sono congratulati con i genitori del ragazzo per la scelta, fatta in un momento difficile. “Onore ai genitori di questo angelo – scrive su Facebook un utente – non deve essere facile prendere una decisione del genere in un momento così tragico della propria vita, a voi tutta la mia stima!”.