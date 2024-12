Il Santo Natale è da sempre il momento più magico dell’anno, si vive in un’atmosfera suggestiva e sospesa, si assapora le piccole gioie della vita, si riscopre il calore della casa e degli affetti. Nelle famiglie, così come per le strade, tutto sembra essere in attesa di quest’importante ricorrenza. Tutto, durante il periodo natalizio “si veste a festa”: pupazzi di neve, palline ed altre fantasiose decorazioni impreziosiscono le vetrine dei negozi, le strade si illuminano, tutto, in trepidante attesa della nascita di Gesù Bambino. Il Santo Natale è la festività più sentita perché, al di là della sua valenza religiosa, è in grado di coinvolgere sia grandi, che piccini. Chi, da piccolo, non ha aspettato con gioia, ansia e trepidazione l’arrivo di Babbo Natale? Chi non è stato in trepidante attesa di vederlo scendere dal camino, o bussare alla porta per consegnargli il regalo tanto desiderato per capire dai doni se si è stati abbastanza buoni durante l’anno? Questo è uno dei momenti speciali, pieno di emozioni, ricco di magia… la magia del Santo Natale! Sì il Natale è magia perché ci fa tornare un pò tutti bambini. Per l’occasione delle festività natalizie, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), nell’augurare Buon Natale e Sereno 2025 a tutti, ha promosso la realizzazione di un video, dove è possibile ascoltare la poesia “La magia del Natale”, da lui composta e declamata da Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), la musica è del M° Giuseppe Faranda. Di seguito pubblichiamo il video.