Si è spento il dottor Archimede Corbo. Dal 1995 al 2008 anno in cui andò in pensione il dottore Corbo fu primario del reparto di medicina dell’ospedale Barone Lombardo. Ruolo che successivamente dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento venne affidato all’attuale direttore sanitario dell’ospedale di Canicattì il dottor Giuseppe Augello. I colleghi ricordano il dottore Archimede Corbo come un medico di grande esperienza e professionalità che trascorreva intere giornate in reparto se vi erano casi da affrontare che presentavano una certa difficoltà. “ E’ stato- ha dichiarato il dottor Giuseppe Augello- un grande medico molto apprezzato per le sue doti professionali ed umane. Oggi – ha concluso il direttore sanitario del Barone Lombardo- ci stringiamo con un abbraccio a tutti i suoi familiari. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo in chi ha avuto il modo di conoscerlo e poter lavorare al suo fianco”. I funerali del dottor Archimede Corbo si svolgeranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Canicattì.