Alla vigilia di Natale arriva la conferma del Capodanno in piazza ad Agrigento. Sul palco ci sarà il sassofonista Jimmy Sax ed altri ospiti: Mirko e Valerio, in arte Twin Violins, Beatrice Quinta da XFactor, il pianista Salvatore Galante ed il batterista Angelo Spataro. A presentare la serata più lunga dell’anno Salvo La Rosa. Questa mattina Comune e Fondazione Agrigento 2025 hanno sottoscritto un accordo per stanziare i fondi necessari e salvare il Capodanno in città che allo scoccare della mezzanotte sarà la Capitale della cultura 2025.