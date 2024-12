Attesi gioiosi avvenimenti nel contesto del ‘’Natale Campobellese’’. Oggi (sabato 28 dicembre), con inizio alle ore 18,30, terza serata del Presepe vivente, nel centro storico. Gli zampognari anticiperanno l’evento: allieteranno la gente per le vie del centro storico (ore 18,30). Alla stasera ora, con raduno in Piazza Marconi, raduno di auto e moto d’epoca e giro per la vie del centro storico.

Le manifestazioni sono organizzate dall’amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Vito Terrana.

Giovanni Blanda