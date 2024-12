“Accordo raggiunto per la votazione finale sulla legge di Stabilità regionale. Il lavoro certosino, durato tutto il pomeriggio, ha portato ad un’adesione formale tra maggioranza e opposizione, rispetto al varo della finanziaria. Sono stati superati due ostacoli relativi agli articoli 6 e 10, riguardo alle assegnazioni ai Comuni e alla stabilizzazione degli Asu dei Beni culturali. Infine il governo ha recepito le varie proposte del Parlamento in un unico maxi emendamento che ci prestiamo a votare. Come promesso ai siciliani, il bilancio e la legge di stabilità vegono esitate entro la fine dell’anno”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.