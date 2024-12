Raffica di multe nel centro di Agrigento. Gli agenti della polizia locale hanno elevato diverse sanzioni ad altrettanti automobilisti indisciplinati che, nonostante gli espliciti divieti, hanno lasciato le automobili laddove non potevano. Nei pressi della Cattedrale di Agrigento, infatti, sono stati apposti specifici divieti di sosta per consentire il corretto svolgimento dell’apertura del Giubileo previsto proprio al Duomo. Non tutti, evidentemente, sono stati così “attenti” e per questo nei loro confronti è scattata la sanzione.