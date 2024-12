Daspo urbano e una multa salatissima che può arrivare anche a 5 mila euro. Gli agenti delle Volanti della questura di Agrigento hanno sorpreso un trentacinquenne a urinare per strada nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. All’uomo sono stati contestati atti contrari alla pubblica decenza e per questo nei suoi confronti è scattato anche il Daspo urbano.

Si tratta di un provvedimento che vieta al trentacinquenne di frequentare quella zona per le prossime 48 ore e qualora non lo facesse andrebbe incontro ad una denuncia. La multa elevata dai poliziotti sarà adesso quantificata e, considerando i precedenti per queste situazioni, l’importo non potrà che essere di 5 mila euro.