Mancano poche ore per la concessione di contributi per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E’ stato determinato dall’area dei Sevizi sociali. Le istanze, entro il 2 gennaio, possono essere presentate al Comune tramite l’ufficio protocollo o Pec.

Giovanni Blanda