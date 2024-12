Giuseppe Ripellino, già Consigliere Comunale, Presidente del Consiglio Comunale ed Assessore, è il nuovo Commissario Cittadino di Forza Italia a Licata.

Lo ha nominato oggi l’Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, commissario di Forza Italia per la Provincia di Agrigento.

Soddisfazione per la nomina di Giuseppe Ripellino è stata espressa dall’Onorevole Riccardo Gallo, vice segretario regionale di Forza Italia.

E nel giorno della nomina di Ripellino, annunciano l’adesione a Forza Italia due consiglieri comunali di Licata, Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto, rispettivamente primo e terza degli eletti, per numero di voti in consiglio comunale a Licata, che provengono dal Gruppo Misto.

“La nomina di Giuseppe Ripellino a commissario cittadino di Forza Italia a Licata – commenta l’Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo – è frutto di una condivisione sia con il segretario regionale Marcello Caruso che con il vice coordinatore regionale Riccardo Gallo, ed ha lo sta bene del Presidente Renato Schifani. Grazie alla sua esperienza politica ed amministrativa, Giuseppe Ripellino rappresenta per il nostro partito un punto di riferimento a Licata”.

Soddisfazione per la nomina di Ripellino e per l’adesione dei consiglieri Russotto ed Augusto è stata espressa dall’Onorevole Riccardo Gallo.

“Peppe Ripellino – sono le parole di Gallo – è un amico di lunga data e con Forza Italia ha fatto tante battaglie per fare crescere il partito e nell’interesse della comunità in cui vive. Sono certo, e ne è convinto anche il Presidente Renato Schifani, che grazie alla passione per la politica che tutti gli riconosciamo, saprà promuovere tante adesioni al nostro partito. Saluto con gioia l’adesione a Forza Italia di Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto, il cui impegno per il territorio è noto a tutti. Il 2024, per Licata e per gli azzurri, finisce nel migliore dei modi”.

A breve, sarà costituito in consiglio comunale a Licata il gruppo consiliare di Forza Italia. A farne parte saranno i consiglieri comunali Angelo Ripellino, Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto.