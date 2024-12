La notte di capodanno non è ancora arrivata ma già si registra il primo spiacevole episodio causato dai botti. Un ventenne di Licata è rimasto ferito in seguito allo scoppio di un petardo. Il giovane ha acceso il mortaretto ma non ha fatto in tempo a gettarlo.

Lo scoppio tra le mani gli ha provocato alcune ferite al volto che, per fortuna, non hanno causato gravi conseguenze. Il ventenne è stato comunque trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure mediche del caso.