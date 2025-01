Aria natalizia ma si registra uno scellerato atto di vandalismo a Camastra. Nel bersaglio di incivili un parco per bimbi. Disgustato il Sindaco Dario Gaglio: “”Un gesto ignobile, non solo per il vandalismo in sé, ma soprattutto perché ad essere preso di mira è stato il parco giochi dedicato ai piccoli. Gli incivili si sono accaniti sulle giostre, distruggendole in alcune parti e hanno divelto i cestini dell’immondizia””.

L’amministrazione comunale ha deciso che, da questo momento in poi, prenderà i dovuti provvedimenti e non passeranno più inosservati gesti del genere.

Giovanni Blanda