Si sono vissuti momenti di forte tensione a Favara dove un sessantaquattrenne armato di coltello si è barricato per diverse ore all’interno di un appartamento in via San Calogero. L’uomo, per motivi non del tutto chiari, si sarebbe chiuso in casa già nel primo pomeriggio manifestando un malessere generale.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza, i vigili urbani e anche il personale sanitario con un’ambulanza. Il timore più grande era rappresentato da eventuali reazioni “scomposte” del 64enne. Dopo alcune ore, e grazie al lavoro di persuasione dei militari, l’uomo ha aperto volontariamente la porta di casa ed è uscito.