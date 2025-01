La Polizia di Stato ha coordinato una nuova ed intensa attività di controllo in 8 esercizi commerciali del centro storico, dedite alla somministrazione e alla vendita di alimenti, per accertare l’osservanza delle norme di settore, il rispetto delle prescrizioni previste dalle licenze e il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. Le verifiche, che sono state rafforzate durante le festività natalizie su disposizione del Questore di Catania, mirano anche a tutelare la salute di cittadini e turisti e salvaguardare il consumatore da eventuali condotte scorrette.

Per questa ragione, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza “Centrale” hanno coordinato la task force che ha visto impegnati diversi agenti, unitamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e ad alcuni equipaggi della Polizia locale.

Tra le attività commerciali controllate figurano anche alcuni fast-food della zona della stazione ferroviaria, nonché alcuni esercizi che somministrano bevande alcoliche.

Durante gli accertamenti, sono state rilevate molteplici irregolarità che hanno comportato l’elevazione di sanzioni per circa 4 mila euro.

In particolare in uno dei quattro fast-food controllati, in pieno centro storico, è stato accertato un utilizzo di spazio pubblico maggiore rispetto a quello autorizzato, per cui è stato intimato il ripristino dei luoghi, come previsto dalla norma, che in caso di reiterazione prevede la revoca della concessione. Anche in un’altra attività di ristorazione è stato notato un utilizzo improprio degli spazi esterni del locale, dove il titolare ha installato, addirittura, alcune strutture fisse al posto di quelle mobili e facilmente rimovibili. In questo caso, la Polizia locale ha disposto l’immediata rimozione dell’intera struttura montata abusivamente.