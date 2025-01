L’Associazione di volontariato “”Associazione volontari italiani del sangue”” ha diramato il calendario delle raccolte di sangue per il nuovo anno in corso. Ecco le date. Gennaio: giorni 12 e 26; febbraio: 2,16 e 21; marzo: 2,16 e 30; aprile: 13 e 27; maggio: 4,18 e 23; giugno: 15 e 29. Le donazioni proseguiranno sino al mese di dicembre e saranno in totale 11, salvo variazioni.

Si terranno, come al solito, presso la sede Avis di via Nicotera, a Campobello di Licata.

Giovanni Blanda