Un bandito solitario, con volto scoperto e verosimilmente armato, ha rapinato in pieno giorno un’anziana. È successo in via Augello, a Canicattì. Il malvivente ha puntato la novantenne e, dietro minaccia, è riuscito a farsi consegnare la borsa al cui interno vi erano 400 euro in contanti, cellulare, effetti personali e documenti. Poi la fuga.

La donna, spavento a parte, non ha per fortuna riportato gravi conseguenze. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del rapinatore. Al vaglio degli investigatori eventuali telecamere che insistono nella zona.