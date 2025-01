I Consiglieri Comunali di Forza ltalia, Lisa Alaimo e Antonino Nobile, rendono noto alla cittadinanza che nella seduta consiliare odierna, hanno consentito, abbandonando l’aula consiliare, di far approvare il Bilancio Consolidato del Comune di Ravanusa, per far sì che si sbloccasse il trasferimento delle risorse da parte dello Stato.

Preso atto che il Sindaco è rimasto con soli cinque consiglieri su sedici, palesando sostanzialmente la fine del progetto politico di Ravanusa Aperta e lo sfaldamento della compagine chiamata ad amministrare nelle ultime elezioni del maggio 2023, i consiglieri hanno ribadito l’assoluto rispetto del risultato elettorale e la piena volontà di continuare ad esercitare il ruolo di opposizione, responsabile e costruttiva, nell’esclusivo interesse della cittadinanza.

Il lasciapassare odierno evita problemi finanziari al Comune di Ravanusa – hanno concluso i Consiglieri di Forza Italia – ma il Sindaco prenda atto della crisi della Sua maggioranza e della Sua proposta politica e da oggi in poi valuti autonomamente le conseguenze delle Sue scelte.

Buon lavoro alla nuova giunta, sperando in un cambio di passo !