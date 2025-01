Due persone di Serradifalco (in provincia di Caltanissetta) sono state arrestate dalla polizia perché ritenute responsabili del ferimento del poliziotto durante gli scontri per la partita Licata-Sancataldese del campionato di serie D. I due, difesi dagli avvocati Dino Milazzo e Gaetano Costa, sono accusati di violenza e resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale. Gli arresti sono avvenuti in differita due giorni dopo il match sportivo. I due attualmente sono detenuti ai domiciliari.

AGRIGENTO: PARTITA DI CALCIO LICATA – SANCATELDESE DEL 5 GENNAIO U.S.

INDIVIDUATI AUTORI DISORDINI E AGGRESSIONI NEI CONFRONTI DEI NOSTRI COLLEGHI

AUSPICHIAMO UN PROCESSO RAPIDO CHE INFLIGGA LE GIUSTE CONDANNE

Siamo stati i primi a denunciare l’inaudita violenza esercitata da pseudo

tifosi con lanci di bottiglie molotov pietre e quant’altro poteva recare

danno nei confronti dei cittadini e delle forze di Polizia presenti per il

consueto mantenimento dell’ordine pubblico nel corso di manifestazioni

sportive durante l’incontro di calcio Licata – Sancataldese presso lo stadio

Dino Liotta. Molti dei nostri colleghi sono rimasti feriti,in particolare un

nostro funzionario che non solo è stato colpito da un oggetto in testa ma

letteralmente aggredito da due facinorosi causandogli numerose ferite.

Oggi, grazie all’immediata attività investigativa agevolata anche

dall’eccellente lavoro della Polizia Scientifica con foto e video riprese,

arrivano i primi provvedimenti da parte dell’autorità Giudiziaria,con due

arresti, ai quali sono stati contestati i reati di violenza e minaccia a

pubblico ufficiale e resistenza), lesioni personali, nonché di lancio di

materiale pericoloso in occasioni di manifestazioni sportive) Mentre il

Questore di Agrigento, Dr. Tomamso Palumbo, ha adottato, in quanto sua

specifica competenza, la misura di prevenzione del D.A.SPO.(Divieto di

Accedere alle manifestazioni sportive) della durata di cinque anni con la

prescrizione ai due giovani di ottemperare all’obbligo di comparire presso

uffici di polizia durante lo svolgimento di tutte le partite della

Sancataldese.

Siamo certi che l’attività continuerà finalizzata ad individuare tutti gli

autori, per quelli già individuati un rapido processo con eque condanne per

i gravi crimini commessi, che rendano giustizia agli operatori di Polizia

che hanno subito e da monito per chi in futuro li voglia emulare.