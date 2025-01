Uno scontro tra due auto si è verificato a Licata in via Costantino Nigra. Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre tre auto in sosta. In quattro sono rimasti lievemente feriti e sono stati accompagnati dal personale del 118 al vicino pronto soccorso per le cure necessarie. Sul posto lanciato l’allarme una squadra dei vigili del fuoco, e gli agenti del locale commissariato.