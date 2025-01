Un fabbricato di un piano è crollato a causa del maltempo in via Niscemi all’altezza del numero 136 a Caltanissetta. Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118. A quanto pare lo stabile era disabitato ma in questo momento è in corso un sopralluogo per capire se qualcuno possa essere rimasto sotto le macerie. Pare comunque che nessuno sia rimasto ferito. A contattare i vigili del fuoco sono stati i residenti del luogo che hanno sentito un boato. Al momento la strada è chiusa al traffico veicolare. In via Niscemi presente anche la Croce Rossa di Caltanissetta per il supporto alla popolazione ed ai soccorritori.