“Nella nostra società, sempre più connessa, un utente online su tre nel mondo è un minore. I bambini e gli adolescenti rappresentano, in particolare, una categoria di utenti vulnerabili che pertanto necessita di una specifica tutela a livello europeo”, dichiara l’On. Caterina Chinnici, co-presidente dell’Intergruppo per i diritti dei minori al Parlamento europeo, in occasione del suo intervento all’audizione del Gruppo PPE sulla protezione dei minori online.

“È necessario – continua la deputata di Forza Italia – garantire un ecosistema digitale più sicuro, in particolare, rispetto a pratiche commerciali dannose messe in atto dai fornitori di servizi di comunicazione che fanno ampio uso di algoritmi predittivi e vietare le tecniche e di profilazione dettagliata degli utenti online, inclusi i bambini per scopi commerciali e l’uso di tecniche pubblicitarie cosiddette “addictive”.

“Mi impegnerò affinché la Commissione europea stabilisca linee guida armonizzate e obblighi chiari per i fornitori di servizi online e le piattaforme, per assisterli a rispettare l’obbligo di garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori, come previsto dal Digital Services Act affinché per i bambini e gli adolescenti dell’UE navigare in Internet sia un’esperienza sicura e rispettosa della loro vita privata”, conclude l’On. Chinnici.