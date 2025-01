Scontro tra due auto in via Palma, a Licata. L’impatto è stato molto violento e si registrano tre feriti. Tutti, per fortuna, non sono in pericolo di vita. I tre sono stati trasferiti in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute le forze dell’ordine con carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale.