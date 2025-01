Il 2025 segnerà un traguardo importante per l’Archivio di Stato di Ragusa. Istituito nel 1955 con il D.M. 2176 del Ministero dell’Interno, l’Istituto festeggerà così i suoi primi 70 anni di attività.

Per celebrare tale ricorrenza, l’Archivio di Stato di Ragusa sta mettendo in cantiere un ricco programma di eventi e iniziative che prevede, nel corso dell’anno, la realizzazione di presentazioni di libri, laboratori e progetti didattici, momenti divulgativi, iniziative scientifiche e di valorizzazione del patrimonio, e che culminerà con il Convegno di fine anno, “Territorio ibleo e patrimonio archivistico”, per il quale si registra già l’adesione di numerosi studiosi e ricercatori provenienti da tutta Italia.

Il 2025, pertanto, sarà un’occasione per promuovere ulteriormente le attività dell’Archivio di Stato di Ragusa e la sconvolgente bellezza del patrimonio documentario custodito (secc. XII-XXI).

Il nuovo anno, pertanto, sarà foriero di importanti appuntamenti culturali, per celebrare i quali l’Archivio di Stato di Ragusa è lieto di presentare il logo speciale che accompagnerà tutte le iniziative nel corso di questo ricco 2025.