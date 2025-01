Le opere pubbliche d’arte moderna e contemporanea sono spesso trascurate: sia in quanto a custodia, manutenzione e restauro, sia in quanto a loro diffusione ed inclusione (che invece meriterebbero) in itinerari artistico-culturali. Trascuratezza che non è certo una novità, ma se anche una novità lo fosse sappiamo che l’eventuale attenzione provocata dalle novità è destinata a ben poca durata.

Chi ha facoltà sulle opere d’arte pubbliche non sempre ma spesso preferisce commissionare nuove opere piuttosto che curare quelle già esistenti: più popolare, più eclatante fare qualcosa di nuovo; custodire è invece più silenzioso, così come salvaguardare le anime, così come costruire una base didattica seria veramente formativa.

Ciò che altri hanno fatto in passato positivamente a volte sembra d’intralcio invece che essere motivo di orgoglio, può pesare come un monito a un’odierna inoperosità.

Certamente ci auguriamo nuove proposte! Necessarie più che mai per portare ancora più arte e cultura, soprattutto nei nuovi centri che nascono e nelle periferie. Sempre che le nuove opere non nascano sulle macerie di una trascuratezza verso le opere precedenti.

Il mural ceramico “L’Iliade”, su una parete esterna del Centro Polivalente di Campobello di Licata, ha bisogno da anni di un restauro, così come il muro che lo accoglie. Silvio Benedetto e Silvia Lotti da anni sostengono la necessità di salvare quest’opera: non solo attraverso continui appelli ma anche offrendo la propria piena disponibilità.

Oggi, a gennaio inoltrato di questo 2025 che vede Agrigento “capitale della cultura”, un loro nuovo appello alla gente di Campobello affinché venga a vedere l’opera, faccia rinascere in sé l’amore per la cosa pubblica e, con un più responsabile senso di appartenenza, faccia qualcosa – in senso individuale o (meglio ancora) collegiale – come esempio di azione positiva.