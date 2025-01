“”Le ricamatrici – L’arte del ricamo come espressione di fede: la creatività femminile tra tessuti, colori e preghiera”” è il libro di Ester Rizzo che verrà presentato, giovedì 23 gennaio, a Ravanusa, alle ore 16,30, presso la Biblioteca comunale “G. Zagarrio””, per iniziativa del Convegno Beata Maria Cristina di Savoia. Il programma. Saluti di Lilla Aronica, presidente del Convegno B.M.C. di Savoia; don Filippo Barbera, arciprete della città; Sindaco Salvatore Pitrola.

Interverrà la docente Gina Noto Termini, che si soffermerà sul tema “”L’arte del ricamo in Sicilia e.. a Ravanusa””.

Presenterà il libro la professoressa Maria Pia Carmina. Seguirà l’intervento dell’autrice Ester Rizzo. Conclusione con la lettura di brani.

GIOVANNI BLANDA