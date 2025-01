Rubano un’auto da un garage ma ha il gps. I carabinieri della Stazione di Erice e della Sezione Radiomobile di Trapani hanno arrestato due giovani, un 18enne e un minorenne, per furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, allertati da un cittadino che aveva denunciato il furto della sua auto dal garage, grazie al dispositivo gps si sono messi sulle tracce del veicolo che hanno rintracciato nei pressi del tribunale di Trapani.

Alla vista dei carabinieri, i due giovani hanno tentato la fuga, prima in auto e poi a piedi. Il minorenne, rimasto in auto, è stato arrestato mentre il diciottenne è stato rintracciato poco dopo nelle strade del centro storico. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per il minorenne è stato disposto il collocamento presso una comunità.