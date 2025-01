Un quindicenne siciliano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro con l’accusa di aver aggredito operatori e ospiti di una struttura che ospita minorenni con precedenti penali.

Il giovane, per motivi non del tutto chiari, avrebbe perso la testa scagliandosi contro i dipendenti del centro. Provvidenziale l’intervento dei militari dell’Arma che, avvertiti di quanto stesse accadendo, sono giunti sul posto. Il minorenne è stato bloccato e in seguito arrestato. Adesso si trova nel carcere minorile di Catania.